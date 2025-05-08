Россияне наступают, несмотря на "перемирие": карта боевых действий на 8 мая

Генеральный штаб обнародовал сводку на утро 8 мая. Это уже 1170 сутки полномасштабной войны. За прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте на 8 мая

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, шесть артиллерийских систем, один склад горюче-смазочных материалов и радиолокационную станцию российских захватчиков.

К слову, в полночь 8 мая должно было начаться перемирие. Но россияне сбрасывают КАБы и бьют по жилым домам.

На Харьковском направлении россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении произошло 6 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 24 раза и пытались продвинуться вперед вблизи Копанок, Грековки, Колодязей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Северском направлении в течение дня россияне шли в атаку 6 раз у Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 61 наступательное действие агрессора в районах Елизаветовки, Покровска, Троицкого, Малиновки, Лысовки, Котлиного, Зверового, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надиевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Богатыря, Романовки, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 32 атаки вблизи Константинополя, Новоселки, Вольного Поля, а также в направлениях Новополя, Богатыря и Одрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил одну тщетную попытку продвинуться вперед в сторону населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 7 атак в районах Степного, Каменского и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался продвинуться, и безуспешно.

"В операционной зоне на Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 7 авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 325 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один – из реактивных систем залпового огня", – добавили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.