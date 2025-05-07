Россияне активно атакуют и штурмуют одновременно на 3 направлениях: карта боевых действий 7 мая

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Самым горячим остается Покровское направление.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 8 боестолкновений в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 3 атаки захватчиков. ВСУ отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Агрессор пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодезей.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло 5 боестолкновений в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении захватчики совершили 8 атак в районах Дачного, Дружбы и Торецка.

Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Луч, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлиное, Удачное, Зверево, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Малиновки, Новой Полтавки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки.

ВСУ остановили атаки врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко, Новополь, Отрадное.

Оккупационные войска дважды атаковали позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили 4 тщетные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские войска один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 – из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, три боевые бронированные машины, 71 артиллерийскую систему, 124 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.