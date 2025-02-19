Россияне имели локальные успехи, ВСУ продолжают попытки контратак: анализ фронта от ISW

Вооруженные Силы продолжают отражать атаки врага по всему фронту. Однако, к сожалению, в отдельных местах россиянам все же удается продвинуться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какая ситуация на фронте по данным ISW

Российская армия продолжает попытки отбить территории в Курской области, однако подтвержденного продвижения аналитики не зафиксировали. В то же время вражеские источники утверждали, что украинские войска продолжали контратаки на этом участке фронта.

Продолжались и попытки наступления врага на Харьковском направлении, но без продвижений. Такая же ситуация и на Купянском направлении.

Однако, к сожалению, вероятно, россиянам удалось достичь успеха в направлении Боровой. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты проводят механизированный штурм размером во взвод на юго-запад от Лозовой, что указывает на продвижение в этот район.

На Лиманском направлении, по данным ISW, также без подтвержденных продвижений. Минобороны России заявляло, что российская армия оккупировала Ямполовку, однако это не так. Северское направление, как и Часовярское, также обошлось без подтвержденных успехов врага.

Кроме того вражеские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры показывают, что российская армия недавно продвинулась в северной части Торецка и в юго-западной части Новоспасского (к западу от Торецка).

Россияне пытались наступать на Покровском направлении, однако достичь успеха не удалось. Оккупанты продолжали наступательные действия и на Кураховском направлении, но подтвержденных наступлений не сделали. В то же время российские военкоры утверждали, что Силы обороны контратаковали к северу от Андреевки и удерживали позиции к западу от Дачного.

Вражеские войска продвинулись возле Великой Новоселки – геолокационные фото фиксируют движение оккупантов на юго-запад от Нового Комара. Также российская армия недавно продвинулась на запад Запорожской области, а именно на восток от Малой Токмачки.