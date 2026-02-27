ВСУ держат фронт, а Россия продвигается в нескольких областях: анализ фронта и карты ISW

Россия не оставляет намерений оккупировать как можно больше украинских территорий. Аналитики зафиксировали продвижение украинских защитников на одном направлении, а россиян – на четырех.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

По данным аналитиков, на Сумской области 26 февраля российские войска имели незначительное продвижение. Зафиксировано оно южнее Варачино, к северу от Сум. В целом 25 и 26 февраля оккупанты наступали в районах Алексеевки, Кондратовки, Яблоновки, Новониколаевки и других населенных пунктов. Российская сторона утверждала, что Украина могла контратаковать вблизи Андреевки.

Россияне продолжили атаковать и на Харьковской области. Там продвижения аналитики не зафиксировали. Бои продолжались вблизи Волчанска, Зеленого, Нестерного, Охримовки, Лимана и близлежащих сел. Также враг безрезультатно атаковал на направлении Великого Бурлука.

Под Купянском и в направлении Боровой украинские военные имели локальные успехи. По данным ISW, там кое-где состоялась зачистка территорий. В то же время продолжались атаки россиян в самом Купянске, возле Песчаного и Купянска-Узлового.

На Боровском направлении враг наступал в районах Кругляковки, Богуславки, Бореевской Андреевки, Новоплатоновки и других сел, но без результата.

Наступление россиян продолжалось на Лиманском направлении, но не имело успеха. Бои продолжались участок Лимана, вблизи Новоселовки, Святогорска, Яровой.

А в тактическом районе тактическом районе Константиновка-Дружковка аналитики заметили продвижение обеих сторон. Украинские войска удерживали позиции к востоку и югу от Константиновки, а российские – продвинулись на север от Клебан-Быка.

Ситуация на фронте на 27 февраля / Карты ISW

Далее в Донецкой области на Добропольском направлении 26 февраля россияне атаковали без результатов у Кучерова Яра и Дорожного. На Покровском направлении произошло продвижение российских войск в южной части Гришино. Также продолжались многочисленные бои.

Бои с оккупантами шли и на Новопавловском и Александровском направлениях 26 февраля. Там российская армия атаковала без подтвержденного прогресса.

На Гуляйпольском направлении Россия наступала возле Гуляйполя и окружающих населенных пунктов. Аналитики, со ссылкой на российские источники, заявили о контратаках Украины в направлении Братского. Однако на западе Запорожской области состоялось продвижение врага на северо-восток от Приморского, вблизи Орехова.

На Херсонской области россияне проводили ограниченные, но безрезультатные, атаки.

Изменения на фронте на 27 февраля / Карты ISW

