Россия продвинулась на Запорожье и Донетчине: обзор и карты фронта от ISW

Россия пытается прорвать украинскую оборону на многих направлениях фронта. В частности, российские войска недавно продвинулись на Северском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на фронте?

На Сумской области, по данным аналитиков, 6 января российские войска атаковали на севере области, в частности вблизи Андреевки, Варачино, Юнаковки и в направлении Рясного. Впрочем, продвижения на этом участке не зафиксировали.

Без изменений осталась ситуация и на севере Харьковской области. Враг атаковал в районе Волчанска, Старицы, Лимана и прилегающих населенных пунктов. Российские милблогеры утверждали, что украинские военные контратаковали, в частности вблизи Старицы.

На Купянском направлении и в районе Великого Бурлука российские войска также вели наступательные действия, но безрезультатно. Оккупанты атаковали на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Мелового и в направлении Хатнего, а также вблизи Амбарного и Обуховки.

Кроме того, бои шли на запад и север от Купянска вблизи Двуречанского и Петро-Ивановки, в направлении Кондрашовки и Кутьковки; у Одрадного, Петропавловки, Куриловки и других населенных пунктов.

Аналогичная ситуация сохраняется на Славянско-Лиманском, Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях. В частности, атаки происходили в направлении Кучеров Яр, у Шахматного и Нового Шахматного, Нового Донбасса.

Ситуация на фронте на 6 января / Карты ISW

Также бои продолжаться в том числе в пределах Покровска, возле Гришиного, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Уюта и Красного Лимана.

В то же время аналитики зафиксировали продвижение российской армии на Северском направлении. Геолокационные данные свидетельствуют о движении противника на юг от Ямполя и на северо-запад от Северска. Бои продолжались и вблизи Дибровы, Васюковки и Свято-Покровского.

Также подтверждено продвижение России на Гуляйпольском направлении. Аналитики приводят данные, где Генштаб ВСУ признает присутствие российских подразделений к югу от Гуляйполя. В этом районе продолжались бои как вблизи самого города, так и возле Доброполья, Варваровки, Зеленого, Прилук, Злагоды и Успеновки.

На западе Запорожской области и на Херсонском направлении российские войска вели ограниченные наступления, но не смогли продвинуться вперед.

Ситуация на фронте на 6 января / Карты ISW

Что недавно произошло на фронте?