Российская армия не снижает давление по всему фронту. К сожалению, врагу снова удалось продвинуться на отдельных направлениях. Однако Силы обороны дают оккупантам отпор, иногда проводя успешные контратаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны. Смотрите также Россия хочет взорвать ядерный заряд в космосе: как взрыв может ослепить и заглушить Запад Какие изменения на фронте фиксируют 4 августа? 2 и 3 августа российские войска провели наступательные операции в Сумской области, возле Новоконстантиновки, но продвижений не зафиксировано.

возле Новоконстантиновки, но продвижений не зафиксировано. Враг продолжил штурмы на севере Харьковской области – возле Волчанска и Волчанских Хуторов, но подтвержденного прогресса не достиг. Возле Великого Бурлака наземной активности не зафиксировано.

– возле Волчанска и Волчанских Хуторов, но подтвержденного прогресса не достиг. Возле наземной активности не зафиксировано. Успехов оккупанты не имели и на Купянском направлении.

Но российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, показывают подразделения 36-го мотострелкового полка России, которые поднимают российский флаг в южной части Торского, к востоку от Лимана.

на . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, показывают подразделения 36-го мотострелкового полка России, которые поднимают российский флаг в южной части Торского, к востоку от Лимана. На Северском направлении 3 августа российские войска атаковали вблизи самого Северска, северо-восточнее Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки, а также на юго-восток от Северска вблизи Выемки, но не продвинулись вперед. Возле Часового Яра также без успеха для врага. Что происходит на фронте 4 августа / карты ISW Россияне продолжили наступательные операции на Торецком направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Однако продвижение россиян зафиксировано на Покровском направлении . В сети появилось видео, на котором оккупанты поднимают флаг в центральной части Новоукраинки (к югу от Покровска), что, вероятно, свидетельствует об оккупации поселения

. В сети появилось видео, на котором оккупанты поднимают флаг в центральной части Новоукраинки (к югу от Покровска), что, вероятно, свидетельствует об оккупации поселения Также враг имел успех на Новопавловском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Новоукраинки (на юго-восток от Новопавловки).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Новоукраинки (на юго-восток от Новопавловки). 3 августа российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении , но подтвержденных успехов не достигли. Такая же ситуация на востоке Запорожской области .

, но подтвержденных успехов не достигли. Такая же ситуация . В то же время ВСУ удалось продвинуться на западе Запорожской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в южной части Плавней (к западу от Орехова).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в южной части Плавней (к западу от Орехова). На Херсонском направлении враг продолжал ограниченные атаки и нанес неоднократные удары по мосту в Херсоне, в результате которых погиб мирный житель.