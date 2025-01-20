Россия штурмует Покровск и пытается взять в кольцо Великую Новоселку: карта боев 20 января

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует украинские позиции. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

По данным аналитиков Deep State, Силы обороны восстановили позиции в Махновке на Курщине и Зеленовке на Покровском направлении. В то же время Россия имеет успех на Харьковщине. На Лиманском направлении враг продвинулся в Тернах и у Колодязов, на Купянском – в Двуречной. Также противник продвинулся возле Славянки на Покровском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении, при поддержке авиации, враг 3 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

Россияне рвутся вперед в Волчанске: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера состоялось 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой.

Оккупанты пытаются прорваться возле Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергиевки, Первомайского, Зеленого Гая, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодезей, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесу.

Россия имеет продвижение в районе Колодезей: смотрите на карте

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, всего было отражено 2 атаки.

Враг наступал в районе Верхнекаменского: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.

Россия атаковала в районе Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

Враг атаковал возле Дилиевки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 89 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Противник продвинулся возле Славянки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 16 атак в направлениях Константинополя и Большой Новоселки. Кроме того, противник активно применял авиацию на этом направлении.

Россия пытается окружить Великую Новоселку: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоандреевка.

Оккупанты совершили штурм возле Новоандреевки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили 2 наступательных действия врага.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков.