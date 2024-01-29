Россияне попытались захватить Табаевку, в Авдеевке тяжелые бои: как изменилась карта фронта за неделю

Ситуация на фронте остается крайне тяжелой уже много месяцев. На прошлой неделе враг продолжал активные штурмовые действия на одних направлениях и готовился к возобновлению таких на других.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 22– 28 января, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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ВСУ имели успех на Юге

Едва ли не самым большим сюрпризом в течение прошлой недели был успех Сил обороны на южном направлении. В результате тяжелых боев украинские военные имели успех и смогли захватить несколько посадок западнее Вербового.

Именно на этом участке летом 2023 украинские силы проводили масштабную наступательную операцию. После начала наступательных действий врага осенью этому плацдарму прочили ликвидацию. Впрочем, как видим, украинские военные не только удерживают его, но и продолжают расширять.

Успехи ВСУ на Запорожье: смотрите карту

Трудные бои в Авдеевке

Российские войска в течение прошлой недели пытались атаковать украинских защитников в Авдеевке с южного направления. Враг постепенно продолжает усиливать свою группировку в этом направлении.

Кроме того, украинским военным у Опытного пришлось отойти на более выгодные позиции обороны. В целом ситуация в Авдеевке и на ее окраинах остается крайне сложной. Враг пытается давить на город буквально по всем направлениям.

Бои за Авдеевку: смотрите карту

Россияне попытались захватить Табаевку

Еще на прошлой неделе врагу удалось захватить руины села Крахмальное, расположенного на трассе между Купянском и Сватовым. Теперь же россияне попытались расширить этот успех в западном направлении.

К концу недели вражеские войска зашли в Табаевку. Точнее то, что от нее осталось. Впрочем, враг так и не смог закрепиться в этой деревне. Довольно быстро украинские войска отвергли россиян на окраине села.

Не исключено, что россияне попытаются и дальше развивать свой успех на этом направлении. Так что в ближайшие недели здесь возможны продвижения любой из двух сторон.

Россияне атаковали Табаевку: смотрите карту