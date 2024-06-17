Россияне в окружении в Волчанске, бои под Кременной: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии фронта продолжаются бои, однако на некоторых участках ситуация особенно сложная из-за постоянных попыток врага вести штурмовые действия. Самые ожесточенные бои идут на Харьковском, Северском, Краматорском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 10 по 16 июня, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Окружение россиян в Волчанске

На севере Харьковщины продолжаются бои, однако изменения на карте, которые появились в течение прошлой недели, как отмечают аналитики DeepState, являются уточнениями. Речь идет об оккупированных территориях к северо-востоку от Волчанска, однако интересным является уточнение в самом городе.

Дело в том, что так называемые российские военкоры и другие пропагандисты начали распространять сообщения о том, что враг попал в окружение на агрегатном заводе. Оккупанты, которые находятся там полностью отрезаны от путей снабжения, а Силы обороны наносят постоянные удары, что приводит к потерям живой силы.

Абсолютное большинство города Волчанск контролируют Силы обороны.





Ситуация в районе Волчанска / Карта DeepStateMAP

В направлении Харькова линия фронта не претерпела никаких изменений, однако там продолжаются бои – россияне пытаются штурмовать село Липцы.

Контратака в Серебрянском лесничестве

С осени 2022 года, когда линия фронта после контрнаступления ВСУ остановилась недалеко от города Кременная, Серебрянское лесничество стало полем ожесточенных боев, однако в последнее время изменений на карте в этом районе не было. Все изменилось на прошлой неделе.

Сначала появились сообщения о продвижении 12-й бригады Нацгвардии "Азов" на этом участке, однако позже сама бригада уточнила – речь идет о контратаке, проведенной еще в апреле этого года. Однако о ней не сообщали тогда, учитывая важность информационной тишины в таких условиях.

12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве. В результате совместных действий подразделения бригад продвинулись на 1 километр в глубину и на 2 километра по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении,

– говорится в сообщении бригады.





Изменения в районе Серебрянского лесничества / Карта DeepStateMAP

Штурмы россиян на Северском направлении

О Северском направлении в еженедельных обзорах мы не часто вспоминаем, поскольку длительное время изменений на этом направлении не было. Но это не значит, что там не продолжались бои. Там россияне усилили свои атаки.

В течение прошлой недели россияне вели штурмовые действия в направлениях сел Выемка и Раздоловка. К сожалению, россияне подошли к последнему вплотную. Относительно цели усиления атак на этом направлении, то их может быть две: наступление на Северск или рассредоточение украинских войск, которые держат оборону на других направлениях.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация в Часовом Яре

Одна из самых горячих точек на линии фронта – город Часов Яр. Неделей ранее россияне прорвались в город и даже смогли продвинуться на несколько улиц. Однако на прошлой неделе Силы Обороны не допустили ни одного вражеского продвижения в городе. Однако сложной является ситуация на окраинах. В частности, россияне продвинулись на юг от Богдановки в направлении Часового Яра. Также враг оккупировал село Ивановское, за которое на протяжении нескольких месяцев шли бои.

Зато в районе Клещеевки удалось отбить утраченные ранее позиции Сил обороны.



Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении россияне пытаются давить сразу в нескольких направлениях. Например, в районе Архангельского россияне пытаются продвигаться на север. Другим направлением для наступления является трасса Покровск – Константиновка. По состоянию на 17 июня расстояние от передовых позиций до трассы составляет менее 8 километров. Россияне почти полностью захватили село Новоалександровка и пытаются продвигаться к Воздвиженке, чтобы оттуда выйти на трассу.





Ситуация в районе трассы Покровск – Константиновка / Карта DeepStateMAP

Также россияне ведут наступательные действия в направлении Лозоватского и Сокола. Также на прошлой неделе враг оккупировал село Новопокровское и пытался продвигаться в районе Новоселовки Первой, однако там закрепиться вражеским войскам помешали Силы обороны.

С Нетайлово россияне ведут наступление на третье направление – на дорогу к Селидовому, а оттуда – в Покровск. Сейчас целью россиян является село Карловка.





Ситуация на участке Новопокровское – Нетайлово / Карта DeepStateMAP

Бои в Красногоровке

На Кураховском направлении основные усилия россиян сосредоточены на захвате города Красногоровка. В частности, в течение прошлой недели враг продвинулся на юге города, а южные окраины перешли в серую зону. То есть южную часть города, к сожалению, Силы обороны не контролируют. Однако продвижение врага в центральной части города затруднено.



Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP

Штурмы Старомайорского

Россияне уже которую неделю давят на Времовском направлении на села, освобожденные в прошлом году во время летней кампании ВСУ. Оккупанты пытаются давить на Старомайорское и Урожайное.

Ранее врагу удалось прорваться в само село, на прошлой неделе в результате штурмовых действий оккупанты продвинулись. Большинство села оккупировано россиянами снова.





Ситуация в Старомайорском / Карта DeepStateMAP

Поддерживать армию – задача №1

На прошлой неделе линия фронта не изменилась на Купянском, Лиманском, Ореховском и Приднепровском направлениях, однако это не означает, что бои там не продолжаются. Так же россияне продолжают террор приграничья Черниговщины и Сумщины, Херсонщины и Днепропетровщины, обстреливая города и села из артиллерии и РСЗО.

Как бы кто не устал от войны, сложить руки и ничего не делать – невозможно. Мы дали отпор россиянам в 2022 году так, что теперь Путин заявляет, что якобы захват Киева не был целью российских войск. Наши воины освободили большинство оккупированной Харьковщины и вернули под контроль Херсон. Теперь же кремлевский диктатор говорит, что якобы "готов к переговорам", но хочет получить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области полностью (включая Херсон и Запорожье). А завтра он потребует Харьков, Сумы и Чернигов?

Единственной гарантией мира для нашей страны и едва ли не лучшими переговорщиками являются наши воины. Им сейчас сложно. Но еще больше осложнить ситуацию может отсутствие поддержки в тылу, поэтому нельзя этого допустить.

Самый простой способ поддержки наших бойцов – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный– здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.