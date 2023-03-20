Эпицентром битвы остается Бахмут: карта боевых действий 20 марта

Российские силы усиливают давление на нескольких направлениях фронта. Но самая горячая ситуация по-прежнему на Донбассе – прежде всего, в Бахмуте.

Россияне продолжают идти в наступление, несмотря на огромные потери. В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация по разным направлениям фронта.

Сравните с прошлым днем Бои на севере Бахмута, Россия наступает на 5 направлениях: карта боевых действий на 19 марта

Сколько атак врага отбили ВСУ

Оккупанты продолжают вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 69 атак врага на указанных направлениях.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариковое, Волфино и Степок на Сумщине и Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

оперативная обстановка без значительных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариковое, Волфино и Степок на Сумщине и Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное в Луганской области.

враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное в Луганской области. На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичев и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное.

противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичев и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов. Среди них: Ольговское, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарыно, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и Херсон.

Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Карта боевых действий на 20 марта

В Херсонской области оккупанты терроризируют мирных жителей

В Херсонской области российские оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта. В частности, на блокпостах захватчики угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями при отсутствии российских паспортов при последующей проверке документов.