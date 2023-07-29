Мощные удары авиации сил обороны и наступление на Юге: карта боев за 29 июля
29 июля 2023, 09:20Читати новину українською
Герои ВСУ по состоянию на 29 июля продолжают вести наступательные бои на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В течение суток авиация трижды ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
За сутки произошло 27 боевых столкновений. Врагу нанесли колоссальные потери.
Обратите внимание Сотни ликвидированных оккупантов: Генштаб озвучил потери врага на 29 июля
Что происходит на фронтеЗа прошедшие сутки ситуация на Волынском и Полесском направлении существенно не изменилась. В ВСУ отметили, что не выявили формирований враждебных наступательных группировок.
Где продолжаются бои: показываем на картеНа Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты наносили авиационные удары. В частности, в районах Галагановки и Леоновки. В частности, речь идет об Ивашках, Гурьев Казачок, Удах, Стрелечьей, Зеленом, Охримовке Харьковской области. На Купянском направлении враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы. В частности, в районе Дружелюбовки Харьковской области. Захватчики обстреляли Колодезное, Западное, Синьковку, Кисловку Харьковской области. На Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Враг ударил из авиации возле Григоровки Донецкой области. В ВСУ заявили, что на Бахмутском направлении от вражеских обстрелов пострадали 15 населенных пунктов. Среди них – Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области. На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать российских оккупантов. Враг открыл огонь и обстрелял 10 населенных пунктов. На Запорожском и Херсонском направлениях враг пытается хоть как-то помешать контрнаступлению героев. В то же время ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Украинские герои освободят все временно оккупированные населенные пункты. У врага нет никаких шансов.