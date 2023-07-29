Мощные удары авиации сил обороны и наступление на Юге: карта боев за 29 июля

Герои ВСУ по состоянию на 29 июля продолжают вести наступательные бои на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В течение суток авиация трижды ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

За сутки произошло 27 боевых столкновений. Врагу нанесли колоссальные потери.

Обратите внимание Сотни ликвидированных оккупантов: Генштаб озвучил потери врага на 29 июля

Что происходит на фронте

За прошедшие сутки ситуация нанаправлении существенно не изменилась. В ВСУ отметили, что не выявили формирований враждебных наступательных группировок.

Где продолжаются бои: показываем на карте

Нанаправлениях российские оккупанты наносили авиационные удары. В частности, в районах Галагановки и Леоновки. В частности, речь идет об Ивашках, Гурьев Казачок, Удах, Стрелечьей, Зеленом, Охримовке Харьковской области. Навраг наносил артиллерийские и минометные обстрелы. В частности, в районе Дружелюбовки Харьковской области. Захватчики обстреляли Колодезное, Западное, Синьковку, Кисловку Харьковской области. Наоккупанты безуспешно пытались наступать в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Враг ударил из авиации возле Григоровки Донецкой области. В ВСУ заявили, что наот вражеских обстрелов пострадали 15 населенных пунктов. Среди них – Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области. Наукраинские защитники продолжают сдерживать российских оккупантов. Враг открыл огонь и обстрелял 10 населенных пунктов. Навраг пытается хоть как-то помешать контрнаступлению героев. В то же время ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские герои освободят все временно оккупированные населенные пункты. У врага нет никаких шансов.