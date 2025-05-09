Реалии путинского "перемирия", произошло более 100 боестолкновений: карта фронта за 9 мая

На фронте в Украине прошли очередные тяжелые сутки. Несмотря на объявленное Кремлем перемирие Россия проводит массированные атаки по позициям ВСУ с воздуха и на земле. Украинские воины противодействуют оккупантам и защищают нашу землю. На передовой произошло 193 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. На фронте произошло 4 000 обстрелов. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 18 авиаударов.

Смотрите также Пытаются оправдаться: военный резко ответил на идею Келлога о демилитаризованной зоне

Что происходит на фронте

На Харьковском направлении войска Украины отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении тоже произошло четыре атаки оккупантов. Штурмовые действия врага удалось успешно отразить неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты хотели продвинуться вперед вблизи Надежды, Новоегоровки, Редкодуба, Грековки, Новомихайловки, Колодезей, Зеленой Долины и Торского.

Россияне активно атакуют на Лиманском направлении: карта

На Северском направлении ВСУ отбили 5 штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло 6 боестолкновений с россиянами в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении вражеская армия осуществила 9 атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлиное, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

Боевые действия на Покровском направлении: показываем на карте

На Новопавловском направлении бойцам ВСУ удалось отбить 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Одрадного.

Ситуация на Новопавловском направлении: карта фронта

На Ореховском направлении защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении россияне совершили пять попыток продвинуться вперед на позиции украинских войск, но успеха не имели.

На Курском направлении ВСУ отбили 19 атак врага. Противник нанес там 9 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб и совершил 274 артобстрелы позиций наших войск и населенных пунктов, 6 из них – из реактивных систем залпового огня.

На всех направлениях фронта украинские войска наносят россиянам ощутимые потери в живой силе и технике. Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1300 человек. Наша авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре другие важные объекты оккупантов.