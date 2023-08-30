Россияне наступали у Белогоровки и Бахмута, ВСУ остановили врага: карта боев за 30 августа

30 августа 2023, 08:30
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские военные продолжают наступать на Востоке Украины, сосредотачивая свои усилия на нескольких направлениях. В то же время Силы обороны сдерживают оккупантов и ведут наступление на Юге.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Россияне наступали на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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На каких направлениях наступали россияне

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области.На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

Россияне наступали в районе Белогоровки: карта

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещеевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населённых пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Острое, Дачное, Александрополь Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

ВСУ закрепляются на Юге

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Железнодорожного и Вербового Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка, Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбино Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.
Автор: Михайло Гема