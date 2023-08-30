Россияне наступали у Белогоровки и Бахмута, ВСУ остановили врага: карта боев за 30 августа

Российские военные продолжают наступать на Востоке Украины, сосредотачивая свои усилия на нескольких направлениях. В то же время Силы обороны сдерживают оккупантов и ведут наступление на Юге.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Россияне наступали на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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На каких направлениях наступали россияне

противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области.противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

Россияне наступали в районе Белогоровки: карта

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещеевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населённых пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Острое, Дачное, Александрополь Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

ВСУ закрепляются на Юге

враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.противник нанес авиационные удары в районах Железнодорожного и Вербового Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка, Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изменений.противник нанес авиационные удары в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбино Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.