Россияне наступали у Белогоровки и Бахмута, ВСУ остановили врага: карта боев за 30 августа
30 августа 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают наступать на Востоке Украины, сосредотачивая свои усилия на нескольких направлениях. В то же время Силы обороны сдерживают оккупантов и ведут наступление на Юге.
За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Россияне наступали на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
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На каких направлениях наступали россиянеНа Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области.На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.
Россияне наступали в районе Белогоровки: картаНа Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещеевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населённых пунктов.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Острое, Дачное, Александрополь Донецкой области.
Карта боев в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.