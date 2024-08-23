Враг давит под Покровском и концентрирует силы возле Часового Яра: карта боевых действий 23 августа

Россияне продолжают наступательные действия на территории Украины и медленно продвигаются на некоторых направлениях. Силы Обороны пытаются сдержать врага.

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 144 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация, по-прежнему, на Покровском направлении.

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Ситуация на фронте по состоянию на 23 августа

состоялись две вражеских атаки в районе Волчанска.количество атак противника за сутки добежало до 15. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также агрессор 5 раз атаковал в сторону Лозовой.враг совершил 11 штурмов в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, два и три соответственно.украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Концентрировали усилия в районах Ивановского и Часового Яра. У последнего действовали при поддержке штурмовой авиации – выпустили 22 НАРа.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки в районах одиннадцати различных населенных пунктов. Активно российские оккупанты действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 20 попыток захватчиков продвинуться вперед у Красногоровки, Константиновки и Карловки.

противник совершил шесть атак в сторону Угледара, Раздольного и Урожайного. Также штурмовал наши позиции, выдвигаясь со стороны Владимировки.перативная обстановка без существенных изменений. Враг штурмовых и наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки и Пятихаток.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Россия сохраняет военное присутствие.