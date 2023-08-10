Неудачное наступление россиян на Запорожье, бои у Клещеевки: карта боевых действий за 10 августа
10 августа 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупационные войска России ведут наступление на Востоке Украины и пытаются восстановить утраченное положение. Силы обороны Украины сдерживают врага и ведут наступательные действия на Юге.
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Оккупанты наступали на нескольких направлениях, среди которых Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское.
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На каких направлениях Силы обороны сдерживают врагаНа Купянском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.
Карта боев на Купянском направленииНа Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.На Бахмутском направлении наши военные стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещеевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районах Клещеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.
Карта боев под БахмутомНа Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Карта боевых действий в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.
Карта боевых действий в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиаудары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Отрадное, Великая Новоселка, Благодатное, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области.
Карта боев в районе СтаромайорскогоНа Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.
Карта боев на Запорожском направленииНа Херсонском направлении противник нанес авиаудар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населённых пунктов.