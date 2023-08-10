Неудачное наступление россиян на Запорожье, бои у Клещеевки: карта боевых действий за 10 августа

Оккупационные войска России ведут наступление на Востоке Украины и пытаются восстановить утраченное положение. Силы обороны Украины сдерживают врага и ведут наступательные действия на Юге.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Оккупанты наступали на нескольких направлениях, среди которых Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское.

Смотрите также ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровку: изменения карты фронта за неделю

На каких направлениях Силы обороны сдерживают врага

наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев на Купянском направлении

противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.наши военные стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещеевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районах Клещеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Карта боев под Бахмутом

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий в районе Авдеевки

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий в районе Марьинки

враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиаудары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Отрадное, Великая Новоселка, Благодатное, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области.

Карта боев в районе Старомайорского

враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Карта боев на Запорожском направлении

противник нанес авиаудар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изменений.враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населённых пунктов.