Обменный фонд пополняют "мобики" из Москвы
За сутки оккупанты потеряли более 700 солдат, 15 танков и 24 бронемашины, что свидетельствует об уровне интенсивности боев. 24 канал проанализировал, как изменилась ситуация на фронте за последние сутки.
Внимание В ВСУ подтвердили бунт в российской морской пехоте: к военным едут офицеры-воспитатели
На Сватовском направлении 92 бригада ВСУ пленила более 20 россиян, среди которых жители Москвы и Московской области. Ценное пополнение обменного фонда.
Где идут тяжелые бои
К западу от Кременной россияне зашли в село Диброва, которое до сих пор было в серой зоне. Сегодня в этом районе шли бои, украинские Силы обороны держат врага под артиллерийским огнем и пытаются оттеснить в восточном направлении.
Село Диброва на карте:
Россияне также утверждают, что им удалось занять Белогоровку возле Лисичанска. Информация требует уточнения.
Возле Бахмута и Соледара сохраняется сложная ситуация. Россияне продолжают атаковать с восточного направления, а также к югу от Бахмута. Город и позиции защитников остаются под массовыми артиллерийскими обстрелами неприятеля.
Сложная ситуация в Марьинке. Держать северную часть города становится все труднее. Появились кадры сражений, где наши уничтожили в этом районе вражеский танк.
Оккупанты скрывают потери в Павловке
"Операцию" в Павловке оккупанты, похоже, провалили. В ВСУ подтвердили большие потери врага в этом направлении.
Павловка на карте:
Россияне вовсю пытаются смягчить огласку об их безумных потерях в составе 155 бригады морской пехоты. Они развернули целую информационную кампанию, что все не так страшно. Как правило, это свидетельствует об обратном.
Карта боевых действий 8 ноября:
Как продвигается наступление на Херсон
В Херсонской области о масштабном наступлении по состоянию на сегодняшний день речь не идет. Украинцы планомерно и взвешенно готовятся к освобождению правого берега Херсона.
Последние новости из Херсона:
- В Минобороны сообщили, что ВСУ оттесняют российских оккупантов. В то же время враг пытается атаковать в ответ, но безрезультатно.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань считает, что оккупанты могут готовить ловушку для ВСУ.
- Кремль уже готовит методички для пропагандистов в случае отступления из Херсона. Российским гражданам будут рассказывать, что Юг – самое сложное направление. Поэтому им пришлось на текущем этапе совершить "жест доброй воли".