Обмінний фонд поповнюють "мобіки" з Москви
За добу окупанти втратили понад 700 солдатів, 15 танків і 24 бронемашини, що свідчить про рівень інтенсивності боїв. 24 канал проаналізував, як змінилась ситуація на фронті упродовж останньої доби.
Увага ЗСУ підтвердило бунт російських морпіхів під Павлівкою: туди їдуть "карателі"
На Сватівському напрямку 92 бригада ЗСУ взяла у полон понад 20 росіян, серед яких мешканці Москви і Московської області. Цінне поповнення обмінного фонду.
Де точаться важкі бої
На захід від Кремінної росіяни зайшли у село Діброва, яке досі було у сірій зоні. Сьогодні у цьому районі тривали бої, українські Сили оборони тримають ворога під артилерійським вогнем і намагаються відтіснити у східному напрямку.
Село Діброве на карті:
Росіяни також стверджують, що їм вдалося зайняти Білогорівку біля Лисичанська. Інформація потребує уточнення.
Біля Бахмута і Соледара зберігається складна ситуація. Росіяни продовжують атакувати зі східного напрямку, а також на півдні від Бахмута. Місто і позиції оборонців залишаються під масовими артилерійськими обстрілами ворога.
Складна ситуація у Мар'їнці. Тримати північну частину міста стає все важче. З'явилися кадри боїв, де наші знищили у цьому районі ворожий танк.
Окупанти приховують втрати у Павлівці
"Операцію" у Павлівці окупанти, схоже, що провалили. У ЗСУ підтвердили великі втрати ворога на цьому напрямку.
Павлівка на карті:
Росіяни щосили намагаються пом'якшити розголос про їхні шалені втрати у складі 155 бригади морської піхоти. Вони розгорнули цілу інформаційну кампанію, що все не так страшно. Як правило, це свідчить про протилежне.
Карта бойових дій 8 листопада:
Як просувається наступ на Херсон
На Херсонщині про масштабний наступ станом на сьогодні не йдеться. Українці планомірно і виважено готуються до звільнення правого берега Херсонщини.
Останні новини з Херсонщини:
- У Міноборони повідомили, що ЗСУ відтісняють російських окупантів. Водночас ворог намагається атакувати у відповідь, але безрезультатно.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що окупанти можуть готувати пастку для ЗСУ.
- Кремль вже готує методички для пропагандистів в разі відступу з Херсона. Російським громадянам будуть розповідати, що Південь – найскладніший напрямок. Тому їм довелося на поточному етапі зробити "жест доброї волі".