Наступление в Донецкой области, перегруппировка на Слобожанщине: карта боевых действий по состоянию на 12 мая
Источник:Liveuamap
Ситуация на фронте на 12 мая остается напряженной на Востоке и Юге Украины. На Донбассе россияне постоянно пытаются пойти в наступление, самые трудные бои – на Донецком направлении.
Оперативная информация о ситуации на фронте по состоянию на утро 12 мая поделилась в Генштабе. Противник не прекращает наступление в Восточной операционной зоне.
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Какая ситуация на фронте по состоянию на 12 мая
Цель врага – установить полный контроль над Донецкой и Луганщиной, а также удержать сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.
Волынское, Северское, Полесское направления
В этих направлениях белорусские войска выполняют задачи по усилению границы в Брестской и Гомельской областях.
В России на пунктах пропуска Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также российские войска. При этом враг обстреливает из авиации украинские пограничные районы.
Слобожанское направление
Здесь вражеские войска перегруппируются, чтобы не допустить продвижение украинской армии к государственной границе. Севернее Харькова враг обстреливает наши войска из артиллерии.
Славянское направление
Оккупанты перегруппировываются, чтобы наступать на Барвенково и Славянск. Чтобы усилить подразделения, враг переместил батальонную тактическую группу и около 300 единиц военной техники.
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Донецкое направление
В Донецкой области российские войска хотят развить наступление на следующих направлениях:
- на Лиманском,
- Северодонецком,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Кураховское.
Основные задачи для россиян здесь - установить полный контроль над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка. На Лиманском направлении враг форсировал Северский. По направлению на Северск противник наступает в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.
На Северодонецком направлении русские войска ведут след в направлении Кудряшевки, Северодонецка, в этом они имеют частичный успех. На Бахмутском – штурмует направление Первомайска и Камышевахи.Важно! В Мариуполе оккупанты сосредоточены на попытках уничтожить наши подразделения в районе "Азовстали". По заводу готовят постоянно из авиации.
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Кратко о других направлениях:
- Запорожский: враг обстреливает наши подразделения по РСЗО и артиллерии.
- Южнобужский и Таврический: противник хочет улучшить тактическое положение.
- В Николаевском направлении в районе Новой Каховки враг готовится к наведению понтонных переправ.
- Бессарабский: по-прежнему.
Успехи ВСУ в сутки: коротко
- В Донецкой и Луганской областях украинские защитники и защитницы отбили 9 атак врага.
- ВСУ уничтожили в зоне ООС 8 вражеских танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и 1 зенитную установку противника.
- Воздушные силы ВСУ сбили 4 беспилотника "Орлан-10".