На Кураховском направлении отбили 47 атак врага: карта боевых действий за 13 ноября

Россияне продолжают пытаться наступать и захватить новые украинские территории. В то же время наши защитники держат оборону и дают врагу достойный отпор.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на направлениях фронта

За минувшие сутки на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Он пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили атаку в районе Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки. Иногда он применял авиацию.

На Торецком направлении отбили 11 атак: смотрите карту

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районе населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите карту

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

Россияне атакуют вблизи Ильинки: смотрите карту

На Времовском направлении россияне совершили 15 штурмов наших позиций в районах Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Там украинские воины сдержали 20 атак захватчиков. Также российская армия не прекращает бомбардировки собственных территорий: по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиаудара с применением 34 КАБов.

Россияне несут потери

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, четыре артиллерийские средства и два других важных объекта российских захватчиков.