На нескольких направлениях россияне потерпели неудачу и отступили: карта боевых действий по состоянию на 17 мая

Российские военные продолжают штурмовать украинские города и села. Основные усилия противник сосредоточил на Юге и Востоке Украины.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины проинформировал о ситуации в районах боевых действий. Основные силы российские оккупанты бросили на Донецкое направление.

К теме Возле Змеиного, где уничтожили вражеский катер, россияне ведут подъемно-спасательные работы, – Генштаб

Обстрел севера и сдерживание ВСУ в Харьковской области

На Северском направлении враг снова обстрелял приграничье Сумщины. Вблизи населенного пункта Белокопытово россияне из минометов обстреляли подразделение наших пограничников.

При этом на Слобожанщине, где ВСУ ведут контрнаступательные действия, российские оккупанты из своих последних сил пытаются их сдерживать. На Харьковском направлении враг сконцентрировался на удержании занимаемых позиций.

Чтобы идти на Славянск в Донецкой области россияне доукомплектовываются и делают пополнение того, что потеряли.

Направления, где у россиян не было успеха

В районе Северодонецка, где продолжаются едва ли не самые ожесточенные бои сейчас, возле населенного пункта Сиротино во время боевых действий враг понес потери и отошел. Генштаб сообщил еще о нескольких направлениях, где россиянам не удалось выполнить свой необдуманный план и они отступили.

Речь, в частности, о Бахмутском направлении. Там противник вел боевые действия вблизи населенного пункта Выскрива – успеха не было.

Также наши военные сообщили о похожей ситуации на Авдеевском направлении. Там российские захватчики вели боевые действия возле населенного пункта Каменка – потерпели поражение.

На Кураховском направлении враг хотел наступать вблизи населенного пункта Угледара, но попытки провалились.

Что происходит в Черном море и на Донбассе

Одной из наиболее интересных остается ситуация вокруг острова Змеиный в акватории Черного моря. После того, как наши военные уничтожили личный состав и технику, россияне пытаются ее забрать. Поэтому ведут подъемно-спасательные работы, где наши ВСУ уничтожили их десантный катер.

Также в Генштабе сообщили, что на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки наши защитники отразили одиннадцать атак врага. Удалось уничтожить пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль россиян.



Карта боевых действий к утру 17 мая / Фото: Liveuamap

Последняя информация о потерях врага

К утру 17 мая ВСУ уже ликвидировали 27 900 российских оккупантов. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий невозможно. Также у врага большие потери техники. Россияне, ступив на чужую землю, потеряли 1 235 танков, 3 009 боевых бронированных машин и прочее.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что российским военным пришлось отступать от Горского и Сиротиного. Захватчики понесли большие потери во время наступления. Луганщина сейчас – одно из самых горячих направлений.

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