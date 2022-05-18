Оккупанты пытаются усилить наступательные подразделения: карта боевых действий на 18 мая

Российские оккупанты оказывают огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия враг сосредоточил в Донецком операционном районе и Славянском направлении. Там захватчики пытаются усилить наступательные группировки.

О ситуации на фронте сообщается в Генеральном штабе ВСУ. Актуальную карту боевых действий можно увидеть дальше.

Важно Россияне еще раз открыли огонь по северодонецкому "Азоту", а по Луганщине было 15 артатак

В других направлениях основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение.

Какая ситуация на границе

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Угроза нанесения на территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по Украине, к сожалению, сохраняется.

Враг также сосредоточил свои войска в приграничных районах Брянской и Курской областей для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

Что происходит по другим направлениям

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник. На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до 15 вертолетов.

Больше об этом Россияне сосредоточили в Луганской области до 15 вертолетов

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления в направлении Пологи – Орехов.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и до восьми ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.



Актуальная карта боевых действий на 18 мая / Фото Liveuamap

Достижение наших ВСУ за сутки

За предыдущие сутки, 17 мая, подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один беспилотник и 4 крылатых ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили 12 атак врага, а также уничтожили:

3 танка,

3 артиллерийские системы,

6 единиц боевой бронированной техники,

7 автомобилей противника.

Интересно – Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео