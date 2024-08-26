Враг под Селидово, ВСУ контратаковали на Луганщине: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии боевого соприкосновения продолжаются бои. Самой сложной ситуация остается в Донецкой области. В то же время в Луганской области Силы обороны контратаковали позиции врага, а также воины продвинулись в Курской области.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 19 по 25 августа, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Белорусские провокации возле украинской границы

На северных границах Украины снова растет напряжение, поскольку Беларусь под видом так называемых учений стянула войска – как и из регулярной белорусской армии, так и бывшей ЧВК "Вагнера". По данным мониторингового канала "Беларускі Гаюн", речь идет об ограниченном контингенте более 1 000 человек. То есть это не "ударное" формирование, поэтому угрозы наступления из Беларуси для Украины сейчас нет.

Однако наличие войск возле границ создает угрозы провокаций в любимом стиле России и режима Лукашенко в Беларуси. На фоне этого МИД Украины 25 августа призвал Беларусь отвести войска от границ на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у белорусской армии систем огня.

ВСУ продвигаются на Курщине

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Аналитики DeepState обновляют ситуацию на этом участке с задержкой для безопасности наших воинов, поэтому сейчас на карте идентифицировано более 800 квадратных километров территории, которая под контролем Украины.

Иностранная пресса прогнозирует, что после того, как Украина уничтожила все мосты через реку Сейм и наносит системные удары по понтонных переправах, в ближайшей перспективе около 3 000 российских военных могут попасть в окружение.

25 августа в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что на отдельных участках ВСУ продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров и взяли под контроль еще 2 населенных пункта. Таким образом количество населенных пунктов Курской области под контролем Украины приближается к 100.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Контратака ВСУ на Луганщине

22 августа 3-я штурмовая бригада сообщила об успешной контратаке на границе Харьковской и Луганской областей в районе села Нововодяное, в результате которой удалось продвинуться вглубь на 2 километра. Бойцам удалось свести на нет наступательный потенциал российской 20-й бригады, а также ослабить давление россиян на соседнюю Макеевку. Бои за это село идут с июня – с тех пор, как стало известно о намерении россиян выйти к поселку Боровая на Харьковщине.





Ситуация на западе Луганской области / Карта DeepStateMAP

Бои за Нью-Йорк и Торецк

Торецкое направление является одним из двух самых сложных на линии соприкосновения – россияне прилагают все усилия для достижения цели – оккупации города Торецк.

На прошлой неделе россияне заявили о якобы полном захвате поселка Нью-Йорк, однако в Генштабе отмечают, что бои продолжаются на севере населенного пункта.

Также тяжелые бои продолжаются в районах сел Зализное и Северное. По данным DeepState, с направления Северного оккупанты дошли до окраин Торецка, однако подтверждения того, что враг зашел в город – нет.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается на Покровском направлении

Сверхсложной также остается ситуация на Покровском направлении. В течение прошлой недели россияне смогли существенно продвинуться на этом участке фронта. Наиболее активным является продвижение в направлении города Селидово. Россияне оккупировали Заветное, Камышевку и Птичье и продвинулись в окрестных селах. По состоянию на 25 августа враг в менее чем 4 километрах от Селидово.

Также россияне давят на села Гродовка и Красный Яр. В зоне досягаемости россиян также юго-восточная часть Мирнограда, которая находится под постоянным обстрелом. По состоянию на 20 августа в городе остаются более 16 тысяч человек, эвакуация продолжается. В городе прекратили работу рынки и магазины.

Кроме того, в районе села Мариновка россияне захватили участок дороги Покровск – Авдеевка. Расстояние от линии фронта до Покровска составляет 11 километров.



Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продолжает наступление под Угледаром

Оккупанты также продолжают штурмовые действия в районе села Водяное возле Угледара. В течение прошлой недели оккупантам удалось продвинуться в направлении этого села, а также в направлении Константиновки и Парасковиевки.

Ситуация в районе Угледара / Карта DeepStateMAP

Силы обороны сдерживают врага

Кроме упомянутых сегодня направлений, бои продолжаются и на других участках фронта:

на Волчанском направлении Силы обороны продолжают наносить удары по оккупантам, чем окончательно разрушают их планы на дальнейшие продвижения;

на Купянском направлении в районах Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного ВСУ держат оборону и не допускают дальнейших продвижений россиян.

на Северском и Краматорском направлениях также продвижений вражеских войск не зафиксировано.

на Кураховском направлении продолжаются бои в Красногоровке и окрестных селах, однако продвижений оккупантов на прошлой неделе там не зафиксировано;

на Времовском направлении оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Старомайорского и у Урожайного, однако ВСУ сдерживают вражеское нашествие;

на Ореховском направлении ВСУ также сопротивляются россиянам и не допустили на прошлой неделе продвижений оккупантов, которые давят в районе Работино.

Однако воинам на всех направлениях нужна постоянная поддержка каждого и каждой. Наименьшее, что может сделать каждый из нас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.