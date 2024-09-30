Россияне делают "клешни" вокруг Угледара и Селидово: как изменилась линия фронта за неделю

По состоянию на конец сентября самые тяжелые бои продолжаются в Донецкой области – там оккупанты прилагают усилия для захвата Угледара, Курахово, Торецка, Покровска и Часового Яра. Также продолжаются бои в Курской области России, а также на Харьковщине, Луганщине и Запорожье.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 23 по 29 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Бои на Курщине

Операция Сил обороны на территории Курской области продолжается. Вражеские войска проводят контратаки на северном фланге плацдарма, образованного в результате наступления ВСУ. На прошлой неделе врагу удалось продвинуться в этом районе. Позиции Сил обороны на других участках Курского направления не изменились. В районе села Кремяное россияне остаются в окружении.



Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Зато россияне усиливают дроновый и ракетный террор Сумщины, нанося удары по гражданским объектам области. В частности 28 сентября враг атаковал ирано-российскими дронами "Шахед" больницу в Сумах, из-за чего погибли 10 человек.

Контратака в Волчанске

24 сентября спецподразделения Сил Обороны, в частности бойцы Главного управления разведки, провели штурм Агрегатного завода в городе Волчанск – там россияне находились в течение нескольких месяцев в полном окружении. В результате контратаки удалось освободить завод и прилегающие территории, а около 20 оккупантов попали в плен. В ГУР МО отметили, что бойцы стали свидетелями беспрецедентных событий – российские командиры заставляли оккупантов под страхом расстрела продолжать оборону завода, хотя уже было понятно, что это бесполезно.

Освобождение завода открывает путь для дальнейших контратак в Волчанске. В этот город враг зашел в мае 2024 года в надежде провести удачную для себя кампанию наступления на севере Харьковщины.





Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке и Нью-Йорке

Продолжаются бои в городской застройке Торецка, который оккупанты стремятся захватить. Там россияне смогли продвинуться в микрорайоне Нахаловка. В то же время продолжаются бои в районе Нью-Йорка и Нелиповки – там оккупантам также удалось захватить некоторые позиции Сил обороны. Однако по сравнению с ситуацией, которая была раньше, Торецкое направление удалось стабилизировать и замедлить темпы вражеских продвижений.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Покровском направлении

Едва ли не самой сложной ситуация остается на Покровском направлении. Враг усилил атаки для продвижений в районах Покровска, Мирнограда и Селидово. К сожалению, враг оккупировал город Новогродовка, а также окружающие села – Мариновку и Крутой Яр. Бои продолжаются в Красном Яру, Николаевке, Гродовке, в районе Лысовки и в направлении Миролюбовки.

В то же время вражеская артиллерия и управляемые авиабомбы уничтожают Покровск, Мирноград и Селидово. Более того, на окраине Покровска уже долетают вражеские FPV-дроны.



Ситуация в районе Покровска и Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Проводя штурмовые действия в районах Мариновки и Михайловки, а также севернее Цукурино, враг создает "клешни" вокруг Селидово – города, в который захватчики уже несколько недель пытаются зайти, однако все штурмы отбивают Силы обороны.





Ситуация в районе Селидово / Карта DeepStateMAP

Украинск – Красногоровка

Сложным также является участок фронта между городами Украинск и Красногоровка. Ранее враг оккупировал Украинск и продолжает штурмовые действия в направлениях Цукурино (а оттуда на Новодмитровку), Горняка, Желанного Первого. Также врагу удалось продвинуться между селами Невельское и Желанное Второе.

В то же время продолжаются бои на севере Красногоровки, а расстояние от линии соприкосновения до города Курахово не изменилось, однако враг постоянно наносит удары по населенному пункту.





Ситуация в районе Украинска – Красногоровка / Карта DeepStateMAP

Бои за Угледар

Еще одним сложным направлением является Угледарское, где россияне формируют "клешни" вокруг Угледара и пытаются прорваться в сам город. Кроме того, враг продвинулся также в районах сел Павловка, Водяное и Пречистовка,

В то же время россияне буквально стирают Угледар, обстреливая его из артиллерии и нанося авиаудары.





Ситуация в районе Угледара / Карта DeepStateMAP

Поддержка Сил обороны

Нашим воинам на прошлой неделе удалось не допустить никаких вражеских продвижений на Купянском направлении, на Луганщине, на Северском и Краматорском, а также Времовском и Ореховском направлениях. Этот результат является следствием колоссальной работы наших воинов.

Однако Силам обороны нужна поддержка каждого и каждой, кто находится в тылу. Поэтому наименьшее, что может сделать каждый из нас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.