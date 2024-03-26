Новопавловское направление до сих пор самое горячее: карта боевых действий за 26 марта

Украинские воины 762 сутки мужественно защищают рубежи нашей страны от захватчика. Ежедневно враг делает десятки попыток прорвать оборону ВСУ, особенно тяжелой остается ситуация на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений., за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на Востоке

НаВСУ отбили 4 атаки врага в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. Назащитниками отражено 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области.

Обстановка возле Бердичева: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Какая ситуация возле Новомихайловки: смотрите на карте

Навраг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление – что происходит: смотрите на карте

Обстановка на Юге

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Но за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не вел.

Враг не штурмовал позиции ВСУ: смотрите на карте

Что происходит на Севере

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Потери врага