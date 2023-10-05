Штурм к югу от Бахмута попытка врага вернуть утраченное: карта боевых действий за 5 октября

Украинские воины удерживают позиции на фронте и дают врагу отпор. Несмотря на это, захватчики пытаются восстановить утраченные позиции.

Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике. В сутки произошло 57 боевых столкновений.

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Ситуация по всем направлениям фронта

наОперативная обстановка остается без существенных изменений. навраг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Кроме этого, россияне пытаются проводить диверсионную деятельность. наСилы обороны отразили 7 атак российской армии к востоку от Макеевки Луганской области и к северо-западу от Дибровы Донецкой области.

Ситуация поблизости Макеевка: смотрите карту

наСилы обороны отразили атаку севернее Зыбиного Харьковской области.

Наши защитники отбили атаку на Купянском направлении: смотрите карту

напротивник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции вблизи Григоровки, Клещиевки и Андреевки. Украинские военные продолжают наступательные действия к югу от Бахмута. навраг также пытался восстановить свои позиции, однако успеха не имел. Кроме этого, россияне также хотели улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного Донецкой области. Враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки.

Ситуация возле Ласточкиного: смотрите карту

наукраинские воины отбили атаки захватчиков возле Золотой Нивы и Ровно на Донетчине.

наСилы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки, Вербового и Роботиного.наСилы обороны ведут контрбатарейную борьбу. Они уничтожают склады и наносят успешные удары по тылу врага. Под артиллерийским огнем за прошедшие сутки оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Подразделения украинских ракетных войск нанесли удар по пункту управления и сосредоточениям личного состава, вооружения и военной техники.