Бои наиболее активны на Слобожанском и Донецком направлениях: карта боевых действий на 9 мая
Источник:Liveuamap
В Украине – 75-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия. Враг не прекращает активные наступательные действия в Восточной операционной зоне.
Как выглядит карта боевых действий сейчас, можно увидеть дальше. О ситуации на фронте на утро 9 мая рассказали в украинском Генштабе.
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Ситуация на фронте по состоянию утра 9 мая
Наибольшие усилия враги сосредоточивают на Юге и Востоке Украины, в частности, на Слобожанском и Донецком направлениях. Российские войска хотят установить полный контроль над Луганщиной и Донбасом.
Еще одна из задач сил противника – удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом. В ВСУ предупреждают: вероятность нанесения ракетных ударов по территории Украины высока.
Слобожанское направление
Здесь враг не предпринимал наступательных действий. Русские сосредоточились на перегруппировке своих подразделений и для того, чтобы пополнить запасы боеприпасов и горючего. Сейчас главная цель вражеских войск – удержать ранее занятые позиции и не допустить, чтобы украинская армия продвинулась к государственной границе.
При этом на Изюмском направлении враг сосредоточился на подготовке к наступлению на таких направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.Это важно! На территории Белгородской области россияне сосредоточили до 19-ти батальонных тактических групп. Они должны помешать продвижению ВСУ. Сюда также опрокидывают личный состав, чтобы доукомплектовать понесшие потери подразделения.
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Донецкое направление
Противник при поддержке авиации и артиллерии сосредоточился на взятии под полный контроль Рубежного и Попасной. Дальше россияне хотят наступать на
Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Враг стремится прорвать оборону наших защитников.
Таврическое направление
Здесь действия врага скорее демонстративны. Россияне хотят сковать действия наших войск и усовершенствовать свою логистику.
Южнобужское направление
В этом направлении силы противника обстреливали украинские подразделения – из артиллерии, реактивных систем залпового огня.
На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения,
Кратко о других направлениях
- Волынское, Полесское, Северское направления – признаков формирования наступательных группировок нет.
- Подразделения вооруженных сил Беларуси охраняют границу.
Какая ситуация в непризнанном Приднестровье
Ситуация в "ПМР" остается прежней. Российские войска здесь находятся в полной боевой готовности.
Карта боевых действий в Украине на 9 мая / Фото Liveuamap
Какие успехи ВСУ за сутки:
- Воздушные силы ВСУ и Сухопутные войска сбили 10 вражеских целей: 6 беспилотников "Орлан-10", один "Форпост" и 3 крылатые ракеты.
- В Донецкой и Луганской областях наши воины отбили 6 атак врага, уничтожили 20 танков, 1 артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.
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