Тяжелые бои в Часовом Яре и провокация россиян в Рыжевке: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои, в частности в районах городов Волчанск, Часов Яр и Красногоровка. Кроме того, россияне заявили о якобы захвате села Рыжевка в Сумской области.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 3 по 9 июня, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание Российский флаг там уничтожен, – Зеленский прокомментировал ситуацию в Рыжевке Сумской области

Что происходит в Рыжевке

Вечером 9 июня глава оккупационной администрации Ичкерии Рамзан Кадыров заявил, что его наемники якобы захватили село Рыжевка, что в Сумской области – на границе с Курской областью России.

Местные власти опровергли заявление оккупантов о захвате населенного пункта, однако больше объяснений дали аналитики DeepState.

Они отметили, что Рыжевка длительное время находится в серой зоне – враг постоянно обстреливает Сумщину, из-за чего страдают приграничные села. Рыжевка – среди тех населенных пунктов, куда часто прорываются вражеские ДРГ, и вполне выглядит вероятным, что наемники Кадырова – тоже действовали как ДРГ, хотя точно установить, действительно ли это произошло вчера или гораздо раньше – сложно. Но по словам председателя Белопольской общины Юрия Зарка, таких зданий, которые видно на видео наемников марионетки Кремля, в селе даже нет. То есть "тик-ток войска" сняли где-то видео в условном Теткино или в селе на линии фронта и выдают это за наступательные действия на Сумщине.

И президент Владимир Зеленский утром 10 июня заявил, что оккупантов в селе нет и российский флаг там уничтожен. То есть там были диверсанты. Однако были ли это наемники Кадырова – пока неизвестно.

Очевидной целью распространения такого сообщения со стороны россиян стало сеяние паники среди украинцев из-за перспективы открытия еще одного направления на фронте. Однако стоит напомнить, что для россиян Харьковская кампания провалилась и ей нужны ресурсы там, которые и подтягивают с Херсонщины. Кроме того, враг желает максимально рассредоточить наши войска, чтобы ослабить нашу оборону на других направлениях.

Само село из-за полномасштабной войны фактически безлюдное и имеет специфическое расположение. Дело в том, что оно расположено за рекой и является фактически сателлитом села Теткино Курской области – у сел даже есть общая улица.

Большой целесообразности бросать туда силы – нет, ведь надо контролировать и Теткино в таком случае. Планирует ли враг провести аналогичную, как возле Волчанска, операцию – планирует. Сделает ли он это – покажет время. И как бы там ни было, но Силы обороны должны быть готовы, и подобные движения хоть как-то, но оттягивают наши резервы с других участков,

– отмечают аналитики DeepState.



Рыжевка на карте / Карта DeepStateMAP

Бои на Харьковщине

Продолжаются активные бои и на севере Харьковщины. Основными точками столкновений является район села Липцы и город Волчанск. Относительно последнего, то по словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, Силы обороны контролируют 70% города – то есть зона контроля украинских войск увеличилась, ведь в разгаре наступления составляла около 60%. Однако в самом Волчанске продолжаются активные бои и ситуация динамичная, именно поэтому изменений на карте боевых действий за неделю не было. Стоит отметить, что ВСУ препятствуют любым попыткам россиян форсировать реку Волчья.

Также враг постоянно атакует село Липцы, чтобы захватить его и продвинуться в направлении Харькова. Однако на обоих плацдармах никаких продвижений врага зафиксировано не было – наступление россиян остановлено.



Ситуация на севере Харьковщины / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении основными направлениями боестолкновений являются районы сел Ивановка и Берестовое. Возле последнего продвижений врага не зафиксировано. Однако в течение прошлой недели россияне смогли продвинуться в районе Ивановки в направлении Степной Новоселовки. В результате вражеской атаки Ивановка оккупирована.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои за Часов Яр

Напряженная ситуация на Бахмутском направлении, где вражеские войска сосредоточены на захвате города Часов Яр. В течение прошлой недели бои продолжались в окрестностях и в самом городе, а также в районах сел Калиновка, Ивановское и Клещеевка. Ни в одном из них продвижение врага не зафиксировано.

Неделями ранее россияне вплотную приблизились к Калиновке, которая расположена к северу от Часового Яра. В самом городе россияне смогли продвинуться и по состоянию на конец недели захватили большую часть восточного района города. Враг применяет чуть ли не все имеющееся вооружение, включая управляемые авиабомбы. В Часовом Яре все еще остаются несколько сотен гражданских.





Ситуация в Часовом Яре / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление остается одним из самых сложных на линии фронта. Основными точками боестолкновений на прошлой неделе были районы сел Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Яснобродовка.

В результате штурмовых действий врагу удалось достичь успехов в районах указанных сел, в частности и вплотную подойти к Новоалександровке. А это указывает на намерение врага выйти на трассу Покровск – Константиновка для дальнейших наступательных действий в направлениях этих городов.

На этом направлении россияне продолжают использовать тактику мясных штурмов, которая, несмотря на потери, дает результат для оккупантов. А поскольку российское командование не учитывает потери личного состава, то для врага это не проблема.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Красногоровке

На Кураховском направлении ожесточенные бои продолжаются в Красногоровке. Враг пытается всеми силами захватить город, однако мощное сопротивление Сил обороны не допускает этого. В течение прошлой недели россиянам удалось продвинуться на несколько десятков метров вблизи центра города. Однако большинство Красногоровки остается под контролем ВСУ.



Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP

Ситуация в районе Работино

Сложной является также ситуация и в районе села Работино на Ореховском направлении. Там враг продолжает прилагать все усилия для ликвидации плацдарма, который появился во время прошлогодней кампании ВСУ.

В течение прошлой недели россияне увеличили свое присутствие на юге села и в окрестностях. Почти все село находится в серой зоне. Стоит отметить, что из-за активных боев село полностью уничтожено.



Ситуация в районе села Работино / Карта DeepStateMAP

Помогать армии нужно всегда

Кроме вышеупомянутых направлений, бои также продолжаются в районе Белогоровки на Луганщине, Тернов, Старомайорского, Выемки, Победы и Георгиевки в Донецкой области, в Крынках на Херсонщине. А также ежедневно под обстрелом оказываются приграничные районы Сумщины, Черниговщины и Харьковщины и прифронтовые населенные пункты.

Более 2 лет вся страна живет в таких условиях, но мы можем это изменить. Прежде всего это могут, конечно, военные. Однако воинам нужна постоянная поддержка, ведь это война: что-то уничтожено, что-то потеряно, что-то облегчило бы работу. Так постоянно и появляются запросы на закупку тех или иных оборудований или оружия.

Поэтому важно участвовать в сборах. Да, это не обязанность. Но если мы хотим, чтобы война закончилась, нам нужно к этому приложиться.

Самый простой способ поддержки наших бойцов – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный– здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.