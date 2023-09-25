ВСУ продвигаются возле Работиного и закрепляются под Бахмутом: карта фронта за неделю
После освобождения Андреевки и Клещеевки Силы обороны Украины закрепляются на новых позициях к югу от Бахмута. Между тем, продвижение продолжается и на Мелитопольском направлении – украинские войска имеют успехи вокруг Работиного.
О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 17 сентября – 24 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Продвижение возле Работиного
После освобождения Работиного еще в августе Силы обороны Украины вклинились в линию обороны россиян на Мелитопольском направлении. После этого украинские военные постепенно продвигаются в сторону Новопрокоповки и Вербового.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарновский на днях сообщил, что украинским войскам удалось прорвать линию обороны россиян в районе Вербового. Он подчеркнул, что продвижение продолжается, хотя и не столь быстро, как хотелось.
Первой большой победой на Юге станет взятие Токмака – стратегического центра для России. Он может открыть путь для Украины дальше на юг. Токмак – цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ,
– рассказал Александр Тарнавский.
Тенденция на продвижение в этом направлении сохранилась и в течение прошлой недели. Украинские военные шаг за шагом продолжают освобождать Запорожскую область, как и остальные территории нашего государства.
Продвижение ВСУ возле Работино: смотрите карту
ВСУ закрепляются под Бахмутом
Пока ключевые достижения Сил обороны Украины в сентябре прошли на южном фланге Бахмута. Украинские военные еще раньше смогли освободить Андреевку и Клещеевку.
На прошлой неделе наши защитники смогли несколько развить свои успехи. Как видим, продвижение происходит прежде всего в сторону железнодорожного пути, следующего из Бахмута дальше на юг в сторону Горловки. Местами бои продолжаются прямо на железнодорожном полотне.
После ощутимого разгрома в Андреевке и Клещеевке врагу приходится подтягивать резервы, чтобы сдерживать дальнейшее продвижение украинских войск.
ВСУ закрепляются под Бахмутом: смотрите карту
Ситуация на других участках фронта
На других отрезках огромного фронта российско-украинской войны линия боевого столкновения стабилизировалась. Это можно объяснить тем, что силы обеих сторон ограничены и истощены тяжелыми боями в течение весны-лета.
Силы обороны Украины определили ключевые направления для своих ударов и пытаются нащупать слабые места в обороне россиян на других участках. Зато сами россияне до сих пор не могут похвастаться какими-либо существенными успехами своего наступления на Купянско – Лиманском направлении.Обратите внимание! Относительная стабилизация линии фронта никоим образом не означает, что жестокие бои там остановились. Когда нет постоянных штурмов, непрерывно работают артиллерия, авиация и другие средства.
В таких условиях наши военные нуждаются в регулярной поддержке. Для этого работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды наших защитников.