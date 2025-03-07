Россия штурмовала ряд направлений, больше всего – Торецк и Курщину: карта боевых действий 7 марта

Продолжаются 1108 сутки полномасштабной агрессии России против Украины. За минувшие сутки, 6 марта, на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений.

Враг совершил 89 авиационных ударов с применением 149 КАБов, более 5 100 обстрелов, из них 194 – из РСЗО, а также атаковал 2729 дронами-камикадзе. Зато ВСУ поразили 17 районов сосредоточения личного состава России, техники и одно средство РЭБ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении ВСУ отбили 4 атаки врага возле Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 2 атаки. Украинская армия отбила штурмы врага вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении Россия атаковала 16 раз, пытаясь продвинуться возле Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григорьевки.

Россия атаковала возле Ивановки: смотрите на карте

На Северском направлении российская армия один раз атаковала позиции ВСУ возле Белогоровки.

На Краматорском направлении было 13 боестолкновений вблизи Часового Яра и в направлении Ступочек.

Враг атаковал возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении захватчики совершили 33 атаки у Дилиевки, Крымского, Озаряновки, Леонидовки и Торецка.

Атаки России зафиксированы возле Дилиевки: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 19 штурмовых и наступательных действий России возле населенных пунктов Проминь, Даченское, Котлиное, Надиевка, Улаклы и Андреевка.

Враг штурмовал возле Даченского: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинская армия отбила 5 атак возле Константинополя, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал 5 раз вблизи Привольного и Новоселки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 11 штурмов. Враг хотел продвинуться у Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток.

Россия атаковала возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не было.

В операционной зоне в Курской области ВСУ отбили 32 атаки россиян.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок нет.