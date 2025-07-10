Враг продвинулся в Торецке и еще вблизи ряда населенных пунктов, – Deep State

Вражеские войска России не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики Deep State пишут, что противник имеет продвижение на фронте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Смотрите также Обострение в Торецке, изменения возле Большой Новоселки: анализ боевых действий за сутки и карты ISW

Где продвинулись россияне

В DeepState обновили карту около половины 10 часов утра 10 июля. Согласно их данным, захватчики продвинулись в 3 населенных пунктах и еще вблизи двух.

Враг продвинулся в Мирном, Торецке, Леонидовке, возле Боровской Андреевки и Зеленого Гая,

– говорится в сообщении.

Противник продвинулся в Мирном: смотрите на карте

Враг продвинулся в Торецке: смотрите на карте

Оккупанты имеют продвижение в Леонидовке: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Боровской Андреевки: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Зеленого Гая: смотрите на карте

Смотрите также Диверсия на Черниговщине и новый прорыв на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю

К слову, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб.

Кроме этого, враг совершил 5304 обстрела, в частности 107 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3776 дронов-камикадзе.

