Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине и имеют еще несколько продвижений, – Deep State

Войска страны-агрессора продолжают давить на поле боя. Так, вражеские силы имеют продвижение на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись оккупанты

Днем в четверг, 12 июня, аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, оккупанты имеют продвижение возле 3 населенных пунктов.

Также указывается, что армия России оккупировала населенный пункт на Харьковщине. Так, са данным аналитиков, враг оккупировал Двуречную.

Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

В DeepState также указали, что российские оккупанты продвинулись возле Долгенького, Западного и в Багатире.

Ситуация возле населенного пункта Двуречная: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Долгенького: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись вблизи Западного: смотрите на карте

Армия противника продвинулась в Багатире: смотрите на карте