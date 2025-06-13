Россияне продвинулись на двух направлениях: в DeepState обновили карту
- Россияне продвинулись на территории Донецкой и Запорожской областей.
- Аналитики DeepState обновили карту ситуации на фронте, уточнив линию соприкосновения.
Российская армия продолжает давить на украинские силы на сразу нескольких участках фронта. Оккупанты имеют продвижение на фронте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В то же время информации об оккупации населенных пунктов пока нет.
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Какие изменения зафиксировали на фронте
В пятницу, 13 июня, аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно их данным, россияне имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей. Также уточнили ситуацию возле Яблоновки.
Враг продвинулся в Малиновке и Малиновке. Уточнена линия соприкосновения в Яблоновке,
– говорится в сообщении.
Оккупанты продвинулись возле Малиновки в Запорожье: смотрите на карте
Противник имеет успехи у Малиновки в Донецкой области: смотрите на карте
Заметим, что за прошедшие сутки российские захватчики активно атаковали на Торецком направлении в Донецкой области, в частности у Яблоновки, ситуацию по которой аналитики уточнили в обновлении карты.
Что происходит возле Яблоновки: смотрите на карте
К слову, незадолго до этого в DeepState сообщали, что враг оккупировал Двуречную в Харьковской области. Кроме того, там уточняли, что россияне также продвинулись у Долгенького, Западного и в Багатире.