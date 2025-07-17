Россия оккупировала Шевченко в Донецкой области и имеет еще несколько продвижений, – Deep State

Российские войска не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики Deep State пишут, что противник оккупировал населенный пункт Шевченко.

Вражеские силы также продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне?

В DeepState обновили карту около 8 часов утра 17 июля. Согласно их данным, захватчики продвинулись возле 4 населенных пунктов.

Аналитики также пишут, что враг оккупировал Шевченко.

Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

Враг оккупировал Шевченко, а также продвинулся возле Зеленого Поля, Мирного, Песчаного и Гатища,

– говорится в сообщении DeepState.

Какова ситуация возле населенного пункта Шевченко: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Зеленого Поля: смотрите на карте

Оккупанты имеют продвижение вблизи Мирного: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Песчаного: смотрите на карте

Захватчики продвинулись вблизи Гатища: смотрите на карте

К слову, в целом, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.

По уточненной информации Генштаба ВСУ, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4150 дронов-камикадзе и осуществили 5662 обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 102 – из реактивных систем залпового огня.