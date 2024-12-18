Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись в 9 населенных пунктах Донетчины, – Deep State

Российская армия за последние сутки оккупировала село Сонцовка в Донецкой области. Также враг продвинулся в 9 населенных пунктах в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 18 декабря.

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Где продвинулся враг за последние сутки на фронте

По данным Deep State, вражеская армия продолжала продвигаться на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях в Донецкой области.

В частности, населенный пункт Сонцовка, который оккупировала Россия, расположен в Кураховской городской общине Покровского района.

Враг продвинулся возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении,

– отметили аналитики.

Россияне оккупировали Солнцево: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Новотроицкого: смотрите на карте

Какова ситуация возле Берестков: смотрите на карте

Что происходит возле Зеленовки: смотрите на карте

Российская армия имеет частичный успех возле Нового Комара: смотрите на карте

Россияне наступают возле Сторожевого: смотрите на карте

Противник не перестает штурмовать Курахово: смотрите на карте

Какая ситуация в Пушкино: смотрите на карте

Как изменилась линия соприкосновения под Даченским: смотрите на карте

Что происходит возле Возрождения: смотрите на карте

К слову, Deep State 17 октября писали, что российские захватчики оккупировали Анновку в Покровском районе Донецкой области. Также агрессор продвинулся возле Кругленького, Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченко, и Константинопольском.