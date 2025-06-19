Оккупанты продвинулись в Юнаковке на Сумщине и в Донецкой области, – DeepState

Захватнические войска России продолжают давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 3 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне

Вражеские силы не отказываются от намерения захватить украинские территории. Аналитики DeepState обновили карту около 10 часов утра 19 июня.

По их данным, оккупанты продвинулись вблизи 3 населенных пунктов. Так, захватчики имеют продвижение в Донецкой и Сумской областях.

Враг продвинулся в Юнаковке, возле Александро-Калинового и Одрадного,

– сообщают аналитики.

Россияне продвинулись в Юнаковке: смотрите на карте

Противник продвинулся возле Александро-Калиново: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Отрадного: смотрите на карте

К слову, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

В Генштабе указали, что за вчера захватчики нанесли по территории Украины 40 авиационных ударов, сбросили 58 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3269 дронов-камикадзе и осуществили 5111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 99 - из реактивных систем залпового огня.