Оккупанты продвинулись в Юнаковке на Сумщине и в Донецкой области, – DeepState
- Россияне имеют продвижение возле нескольких населенных пунктов.
- Так, враг продвинулся в Юнаковке, возле Александро-Калинового и Одрадного.
Захватнические войска России продолжают давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 3 населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где продвинулись россияне
Вражеские силы не отказываются от намерения захватить украинские территории. Аналитики DeepState обновили карту около 10 часов утра 19 июня.
По их данным, оккупанты продвинулись вблизи 3 населенных пунктов. Так, захватчики имеют продвижение в Донецкой и Сумской областях.
Враг продвинулся в Юнаковке, возле Александро-Калинового и Одрадного,
– сообщают аналитики.
Россияне продвинулись в Юнаковке: смотрите на карте
Противник продвинулся возле Александро-Калиново: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись вблизи Отрадного: смотрите на карте
К слову, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.
В Генштабе указали, что за вчера захватчики нанесли по территории Украины 40 авиационных ударов, сбросили 58 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3269 дронов-камикадзе и осуществили 5111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 99 - из реактивных систем залпового огня.