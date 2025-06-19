Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися росіяни

Ворожі сили не відмовляються від наміру захопити українські території. Аналітики DeepState оновили мапу близько 10 години ранку 19 червня.

За їхніми даними, окупанти просунулися поблизу 3 населених пунктів. Так, загарбники мають просування в Донецькій та Сумській областях.

Ворог просунувся в Юнаківці, біля Олександро-Калинового та Одрадного,

– повідомляють аналітики.

Росіяни просунулися в Юнаківці: дивіться на карті

Противник просунувся біля Олександро-Калинового: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Одрадного: дивіться на карті

До слова, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

В Генштабі вказали, що за вчора загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню.