Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Росіянам вкрай важливо зайти на Дніпропетровщину, – речник ТрО
Де просунулися росіяни
Ворожі сили не відмовляються від наміру захопити українські території. Аналітики DeepState оновили мапу близько 10 години ранку 19 червня.
За їхніми даними, окупанти просунулися поблизу 3 населених пунктів. Так, загарбники мають просування в Донецькій та Сумській областях.
Ворог просунувся в Юнаківці, біля Олександро-Калинового та Одрадного,
– повідомляють аналітики.
Росіяни просунулися в Юнаківці: дивіться на карті
Противник просунувся біля Олександро-Калинового: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися поблизу Одрадного: дивіться на карті
До слова, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.
В Генштабі вказали, що за вчора загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню.