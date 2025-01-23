Россияне оккупировали Нововасильевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов, – Deep State

Российская армия оккупировала Нововасильевку в Донецкой области. Также враг продвинулся вблизи 9 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 23 января.

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Где именно продвинулся враг за последние сутки

По данным Deep State, за последние сутки россияне имели продвижение в Донецкой области. Говорится о Покровском, Новопавловском и Краматорском направлениях фронта.

Враг оккупировал Нововасильевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки,

– указано в сообщении.

Россияне оккупировали Нововасильевку в Донецкой области: смотрите на карте

Какая ситуация в Великой Новоселке: смотрите на карте

Что происходит в Новоандреевке: смотрите на карте

Как изменился фронт возле Часового Яра: смотрите на карте

Россияне имели продвижение возле Янтарного: смотрите на карте

Оккупанты имели частичный успех вблизи Петропавловки: смотрите на карте

Фронт сдвинулся возле Ясенового: смотрите на карте

Что с позициями россиян возле Котлиного: смотрите на карте

Какая ситуация возле Воздвиженки: смотрите на карте

Что происходит возле Барановки: смотрите на карте

К слову, в предыдущем обновлении карты аналитики Deep State писали, что Силы обороны Украины отбросили противника возле Шевченко и в Удачном. В то же время враг продвинулся в Большой Новоселке, возле Воздвиженки, Славянки и Серебряного.