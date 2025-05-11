Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Смотрите также Оптоволоконные дроны и дроны-шутеры "летающие пушки": с какими проблемами сталкиваются производители

Где продвинулись россияне на вечер 10 мая

В Генштабе рассказали, что в настоящее время продолжаются бои на пяти направлениях, в том числе на Курском.

Специалисты Deep State выложили свою оценку боевых действий.

Враг продвинулся возле Макеевки, Александрополя и Разлива,

– говорится в заметке Deep State.

Все эти населенные пункты относятся к Донецкой области.

Продвижение россиян на вечер 10 мая: о чем свидетельствует карта Deep State

К слову, путинское "перемирие" уже завершилось в полночь 10 мая. Оккупанты, конечно, воспользовались моментом и не только обстреливали наших бойцов и продвигались вперед. Они пытались выдать себя за воинов ВСУ. Для этого использовали скотч в цветах Сил обороны. Но "штирлицев" выдали цвет формы и жгут Эсмарха.