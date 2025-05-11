Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Де просунулися росіяни на вечір 10 травня

У Генштабі розповіли, що на цей час тривають бої на п'ятьох напрямках, у тому числі на Курському.

Спеціалісти Deep State виклали свою оцінку бойових дій.

Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива,

– мовиться в дописі Deep State.

Усі ці населені пункти належать до Донецької області.

Просування росіян на вечір 10 травня: про що свідчить карта Deep State

До слова, путінське "перемир'я" вже завершилося опівночі 10 травня. Окупанти, звісно, скористалися моментом і не тільки обстрілювали наших бійців і просувалися вперед. Вони намагалися видати себе за воїнів ЗСУ. Для цього використали скотч у кольорах Сил оборони. Але "штірліців" видав колір форми та жгут Есмарха.