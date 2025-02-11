ВСУ отбросили врага в Песчаном, россияне продвинулись в 7 местах: обновление карты DeepState
Силы обороны отчаянно противостоят российской армии по всей линии фронта. В частности, ВСУ провели контратаку на Покровском направлении.
Защитникам удалось восстановить положение, сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Как изменилась карта фронта от DeepState
Так, по данным аналитиков Силы обороны Украины восстановили положение в Песчаном, что у Покровска. Освобожденная площадь составляет примерно 1 квадратный километр.
Успехи ВСУ на Покровском направлении: смотрите на карте
Однако врагу удалось достичь успеха у Водяного Второго. Также на Покровском направлении было продвижение в селах Запорожье, Серебряное и Андреевка.
Обстановка на Покровском направлении: смотрите на карте
В Курской области россияне продвинулись у Свердликово и Николаево-Дарьино.
Ситуация в Курской области: смотрите на карте
Также российская армия оккупировала часть территорий возле Великой Новоселки.
К слову, на днях французское Le Fiagro писало, что украинские силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта. Отмечалось об успехах в Курской области, у Покровска и Торецка.