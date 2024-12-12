Россия оккупировала Зарю и продвинулась в нескольких населенных пунктах: карта DeepState 12 декабря

Продолжается борьба украинской армии против российских захватчиков. К сожалению, врагу удается продвигаться на некоторых направлениях.

Также он оккупировал один населенный пункт в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какие изменения на фронте 12 декабря

Аналитики DeepState обновили свою карту вечером 12 декабря. Изменения на фронте за эти сутки произошли на Донецком направлении.

Согласно данным аналитиков DeepState, российская армия оккупировала село Заря.

Враг оккупировал Зарю: смотрите на карте

Также за последние сутки оккупационные войска продвинулись в четырех населенных пунктах. Речь идет о Новотроицком, Успеновке, Курахово и Сонцовке.

Россияне продвинулись в Новотроицком: смотрите на карте

Враг имеет продвижение в Успеновке: смотрите на карте

Зафиксировано продвижение России в Курахово: смотрите на карте

Россия продвинулась в Солнцево: смотрите на карте

Аналитики также зафиксировали продвижение российской армии вблизи еще одного населенного пункта в Донецкой области – возле Веселого Гая.

Россияне давят возле Веселого Гая: смотрите на карте

Напомним, что Россия дважды пыталась штурмовать на Краматорском направлении. К счастью, попытки были безуспешными погодные условия и украинское сопротивление. Однако враг продолжает подтягивать силы для дальнейших атак.