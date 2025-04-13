Враг имел продвижение на Курщине и возле 2 населенных пунктов в Донецкой области, – DeepState
- Российские захватчики продвинулись в Курской области и у Ямполовки и Валентиновки в Донецкой области.
- Аналитики DeepState обновили свою карту, зафиксировав изменения на Лиманском, Торецком и Курском направлениях.
Российские захватчики продолжают наступать и иметь частичный успех на линии фронта. В этом году оккупантам удалось продвинуться в Курской области, а также вблизи 2 населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили поздно вечером 12 апреля.
К теме Почти 150 боестолкновений, самым горячим остается Покровское направление: карта фронта 12 апреля
Где продвинулся враг на фронте
Аналитики DeepState отметили, что на этот раз врагу удалось продвинуться в Курской области на территории России, а также в Донецкой области на Востоке Украины.
Захватчики подвинули линию фронта на Курском, Лиманском и Торецком направлениях.
Враг продвинулся в Курской области, возле Ямполовки и Валентиновки,
– написали эксперты.
Как изменился фронт в Курской области: смотрите на карте
Что происходит возле Ямполовки: смотрите на карте
Какая ситуация возле Валентиновки: смотрите на карте
К слову, в DeepState в прошлом обновлении карты боевых действий отмечали, что враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки в Донецкой области.