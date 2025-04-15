Российские оккупанты продвинулись вблизи 2 населенных пунктов: обновление карты DeepState

Вражеские силы продолжают давить по всей линии фронта. Войско противника имело продвижение вблизи двух населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Отметим, что всего с начала суток 14 апреля произошло 82 боевых столкновения, о чем проинформировали в Генштабе ВСУ.

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DeepState обновили карту фронта

Поздно вечером 14 апреля DeepState обновили карту фронта. По данным аналитиков, россияне продвинулись возле 2 населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Гуево и Раздольного,

– говорится в сообщении DeepState.

Российские войска продвинулись вблизи Гуево: смотрите на карте

Агрессор продвинулся неподалеку от Раздольного: смотрите на карте

Какая была ситуация на фронте в течение суток 14 апреля

В Генштабе ВСУ сообщили, что за 14 апреля враг нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 86 авиационных ударов, сбросив при этом 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 1114 дронов-камикадзе и осуществили почти 5 тысяч обстрелов.



На Купянском направлении противник пытался идти вперед в направлении Новой Кругляковки, где наши защитники остановили эту атаку врага.



На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка.



На Северском направлении ВСУ отбили 2 атаки оккупационных войск у Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.



На Краматорском направлении агрессор 4 раза атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского.



На Торецком направлении – 11 раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Озаряновка и Торецк. Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Наши защитники остановили 26 штурмовых действий врага, два боестолкновения продолжаются.

Сегодня (14 апреля – 24 Канал) на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 350 оккупантов, из них 166 – безвозвратно. Также уничтожено два танка, одну артиллерийскую систему, одну РСЗО, 34 единицы автомобильной техники, 14 БпЛА, два пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов. К тому же, повреждены шесть пушек и семь автомобилей россиян,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

На Новопавловском направлении захватчики 7 раз пытались прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Разлив. По состоянию на 22:50 14 апреля продолжалось одно боестолкновение.



На Ореховском направлении ВСУ отражали 7 вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Лобково и Малые Щербаки. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Новоандреевка.



На Приднепровском направлении Силы обороны остановили 2 попытки врага приблизиться к нашим позициям.



На Курском направлении с начала суток произошло 17 боев, два из которых, как указывали в Генштабе, продолжаются до сих пор (информация по состоянию на 22:50 14 апреля – 24 Канал). Кроме того, агрессор нанес 48 авиационных ударов, сбросив 76 управляемых бомб, и совершил 379 артиллерийских обстрелов.



На Харьковском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

К слову по сравнению с предыдущими неделями количество боевых столкновений на фронте несколько снизилось, однако все еще остается высоким. На прошлой неделе произошло 1 044 боевых столкновения.