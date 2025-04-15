Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Зазначимо, що загалом від початку доби 14 квітня відбулося 82 бойових зіткнення, про що проінформували в Генштабі ЗСУ.

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DeepState оновили карту фронту

Пізно ввечері 14 квітня DeepState оновили карту фронту. За даними аналітиків, росіяни просунулися біля 2 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Гуєво та Роздольного,

– ідеться в повідомленні DeepState.

Російські війська просунулися поблизу Гуєво: дивіться на карті

Агресор просунувся неподалік від Роздольного: дивіться на карті

Яка була ситуація на фронті протягом доби 14 квітня

В Генштабі ЗСУ повідомили, що за 14 квітня ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 86 авіаційних ударів, скинувши при цьому 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, окупанти залучили для ураження 1114 дронів-камікадзе та здійснили майже 5 тисяч обстрілів.



На Куп'янському напрямку противник намагався йти вперед в напрямку Нової Кругляківки, де наші захисники зупинили цю атаку ворога.



На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.



На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки окупаційних військ біля Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, ще одне боєзіткнення досі триває.



На Краматорському напрямку агресор 4 рази атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського.



На Торецькому напрямку – 11 разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Озарянівка та Торецьк. Сили оборони успішно відбили усі ворожі атаки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій ворога, два боєзіткнення тривають.

Сьогодні (14 квітня – 24 Канал) на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 350 окупантів, з них 166 – безповоротно. Також знищено два танки, одну артилерійську систему, одну РСЗВ, 34 одиниці автомобільної техніки, 14 БпЛА, два пункти управління БпЛА та два склади боєприпасів. До того ж, пошкоджено шість гармат та сім автомобілів росіян,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку загарбники 7 разів намагалися прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Станом на 22:50 14 квітня тривало одне боєзіткнення.



На Оріхівському напрямку ЗСУ відбивали 7 ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Новоандріївка.



На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили 2 спроби ворога наблизитись до наших позицій.



На Курському напрямку з початку доби відбулося 17 боїв, два з яких, як вказували в Генштабі, тривають дотепер (інформація станом на 22:50 14 квітня – 24 Канал). Крім того, агресор завдав 48 авіаційних ударів, скинувши 76 керованих бомб, та здійснив 379 артилерійських обстрілів.



На Харківському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

До слова у порівнянні з попередніми тижнями кількість бойових зіткнень на фронті дещо знизилася, однак все ще залишається високою. Минулого тижня відбулося 1 044 бойових зіткнення.