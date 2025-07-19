Впервые за долгое время враг продвинулся в Сумской области, оккупировал село, – DeepState

Ситуация на фронте снова изменилась, россияне продвинулись на сразу нескольких направлениях, в частности в Сумской области.

Также имеют успехи в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Где продвинулись россияне?

Аналитики DeepState обновили карту фронта ночью в субботу, 19 июля. Согласно обновленной информации, россиянам удалось продвинуться возле четырех населенных пунктов. Также противнику удалось захватить село в Сумской области.

Враг оккупировал Яблоновку (Сумская область), а также продвинулся возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка,

– говорится в сообщении.

Россияне имеют успехи в Сумской области: смотрите на карте

К слову, Александр Сырский сообщал, что 18 июля в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Впрочем, украинским военным удалось разоблачить ее и уничтожить. Также активные бои продолжаются на Новопавловском направлении.

Напомним, ранее аналитики сообщали о продвижении врага в Яблоновке в Донецкой области. Населенный пункт относится к Торецкому направлению. Это постепенно приближает россиян к охвату Константиновки.