Впервые за долгое время враг продвинулся в Сумской области, оккупировал село, – DeepState
- Российские войска продвинулись на нескольких направлениях, в частности оккупировали село Яблоновка в Сумской области.
- Аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов у Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.
Ситуация на фронте снова изменилась, россияне продвинулись на сразу нескольких направлениях, в частности в Сумской области.
Также имеют успехи в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.
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Где продвинулись россияне?
Аналитики DeepState обновили карту фронта ночью в субботу, 19 июля. Согласно обновленной информации, россиянам удалось продвинуться возле четырех населенных пунктов. Также противнику удалось захватить село в Сумской области.
Враг оккупировал Яблоновку (Сумская область), а также продвинулся возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка,
– говорится в сообщении.
Россияне имеют успехи в Сумской области: смотрите на карте
К слову, Александр Сырский сообщал, что 18 июля в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Впрочем, украинским военным удалось разоблачить ее и уничтожить. Также активные бои продолжаются на Новопавловском направлении.
Напомним, ранее аналитики сообщали о продвижении врага в Яблоновке в Донецкой области. Населенный пункт относится к Торецкому направлению. Это постепенно приближает россиян к охвату Константиновки.