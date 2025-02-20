Россияне продвинулись на Курщине, ВСУ восстановили позицию под Покровском: карта DeepState 20 февраля

Продолжается ожесточенная борьба ВСУ против оккупационной армии России. К сожалению, россияне снова продвинулись и оккупировали один населенный пункт.

Однако, ВСУ также удалось восстановить свои позиции на одном из направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Изменения на фронте по состоянию на 20 февраля

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 20 февраля.

Согласно их данным, Силы обороны Украины восстановили свое положение в Лысовке на Покровском направлении.

ВСУ восстановили позиции возле Лысовки: смотрите на карте

Известно также, что российская армия оккупировала населенный пункт Свердликово в Курской области.

Россияне заняли Свердликово: смотрите на карте

Также оккупанты имеют продвижение возле Дачного Покровского района, Зеленого Поля и Бурлацкого Волновахского района.

Враг продвинулся возле Дачного: смотрите на карте

Россия имеет продвижение возле Зеленого Поля: смотрите на карте

Захватчики имеют продвижение возле Бурлацкого: смотрите на карте

Напомним, что в ISW также подтвердили, что россияне атакуют ВСУ в Курской области. Кроме, того они продвигаются возле Покровска.