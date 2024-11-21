Россия продвинулась возле по меньшей мере 7 населенных пунктов: обновление карты DeepState
Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить свое положение на утраченных ранее позициях. Российская армия продвинулась в ряде населенных пунктов Донецкой и Курской областей.
Также наблюдается непонятная ситуация в Ольговском лесу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState от 21 ноября.
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Где продвинулись россияне
Аналитики Deep State обновили карту боевых действий на востоке Украины. По данным экспертов, враг продвинулся в Дарьино, Курахово, возле Нижнего Клина, Кременного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего. В то же время есть вопросы по ситуации в Ольговском лесу.
Ситуация в Ольговском лесу, которая повлекла за собой существенные потери личного состава и расстрелы наших пленных, находится на уточнении. Просьба к участникам и свидетелям данных событий, обратиться к нам,
– говорится в сообщении
На Кураховском направлении Донецкой области Силы обороны ежедневно отражают десятки штурмов, однако, к сожалению, иногда россиянам удается достичь незначительных успехов.
Враг продолжает атаки возле Курахово: смотрите на карте
Также противник пытается восстановить свои позиции в Курской области. Аналитики сообщают о продвижении возле Дарьино и Нижнего Клина.
Враг имеет успехи в Курской области: смотрите на карте
Кроме вышеупомянутого, россияне активизировались у Кремяного. Этот населенный пункт тоже расположен в Курской области, возле Ольговки.
Что происходит возле Кремяного: смотрите на карте
В Донецкой области также напряженная ситуация возле Раздольного. Это поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района.
Какая ситуация возле Раздольного: смотрите на карте
Не легче ситуация в Новодонецком. Это поселок в Краматорском районе Донецкой области.
Россияне имеют продвижение в Новодонецке: смотрите на карте
Враг также активно наступает возле Дальнего. Этот населенный пункт расположен южнее Курахово.
Дальнее под наступлением врага: смотрите на карте