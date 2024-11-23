Оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов в Донецкой области, – DeepState

Российская армия, несмотря на огромные потери, продолжает продвигаться в Донецкой области. На этот раз оккупанты имели частичный успех вблизи 5 населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные проекта DeepState. Обновили свою карту аналитики ночью 23 ноября.

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Где продвинулись россияне в Донецкой области

По данным аналитиков, россияне двигались вблизи 4 населенных пунктов в Донецкой области, а также имели продвижение в еще одном.

Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке,

– написали в DeepState.

Россияне продвинулись возле Великой Новоселки: смотрите на карте

Какова ситуация под Раздольным: смотрите на карте

Что происходит вблизи Максимовки: смотрите на карте

Враг наступал возле Пустынки: смотрите на карте

Оккупанты имели успех в Торецке: смотрите на карте

К слову, в DeepState в обновлении ситуации на фронте 22 ноября писали, что оккупантам удалось продвинуться в Курахово, а также оккупировать Дальнее и продвинуться в районе Антоновки. Кроме того, враг прошел вперед в районе Трудового и Золотой Нивы.