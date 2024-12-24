Россия оккупировала несколько сел, ВСУ вырвались из Макаровки: карта DeepState 24 декабря

Россия продолжает попытки продвинуться на фронте. К сожалению, на некоторых направлениях вражеской армии удается продвигаться.

Также известно о нескольких новых захваченных населенных пунктах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какие изменения на фронте 24 декабря

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий 24 декабря. Изменения на фронте касаются Донецкого направления. Согласно обновленным данным, российская армия оккупировала три населенных пункта – Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку.

Россия оккупировала Макаровку: смотрите на карте

Несмотря на это, подразделениям Сил обороны удалось вырваться из Макаровки. По данным аналитиков, по состоянию на 23 декабря в селе нет окруженных подразделений.

Оккупированы Сухие Ялы: смотрите на карте

Враг захватил Зеленовку: смотрите на карте

Также враг продвинулся возле 8 населенных пунктов: Старых Тернов, Новодаровки, Волчьего, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленовки, Украинки, Зари.

Враг продвинулся возле Старых Тернов: смотрите на карте

Россия продвинулась возле Новодаровки: смотрите на карте

Есть продвижение врага возле Волкового: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись вблизи Нововасильевки: смотрите на карте

Россияне имеют продвижение неподалеку от Новоелизаветовки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Новооленовки: смотрите на карте

Есть продвижение врага возле Украинки: смотрите на карте

Вблизи Зари зафиксировано продвижение оккупантов: смотрите на карте

Кроме этого, также есть продвижение в Сторожевом и Курахово.

Россия продвинулась в Сторожевом: смотрите на карте

Оккупанты имеют продвижение в Курахово: смотрите на карте