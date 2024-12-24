Також відомо про декілька нових захоплених населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Які зміни на фронті 24 грудня
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій 24 грудня. Зміни на фронті стосуються Донецького напрямку. Згідно з оновленими даними, російська армія окупувала три населені пункти – Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.
Росія окупувала Макарівку: дивіться на карті
Попри це, підрозділам Сил оборони вдалося вирватися з Макарівки. За даними аналітиків, станом на 23 грудня в селі не було оточених підрозділів.
Окуповано Сухі Яли: дивіться на карті
Ворог захопив Зеленівку: дивіться на карті
Також ворог просунувся біля 8 населених пунктів: Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі.
Ворог просунувся біля Старих Тернів: дивіться на карті
Росія просунулася біля Новодарівки: дивіться на карті
Є просування ворога біля Вовкового: дивіться на карті
Окупанти просунулися поблизу Нововасилівки: дивіться на карті
Росіяни мають просування неподалік Новоєлизаветівки: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Новооленівки: дивіться на карті
Є просування ворога біля Українки: дивіться на карті
Поблизу Зорі зафіксовано просування окупантів: дивіться на карті
Окрім цього, також є просування в Сторожовому та Кураховому.
Росія просунулася в Сторожовому: дивіться на карті
Окупанти мають просування у Кураховому: дивіться на карті