Також відомо про декілька нових захоплених населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Які зміни на фронті 24 грудня

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій 24 грудня. Зміни на фронті стосуються Донецького напрямку. Згідно з оновленими даними, російська армія окупувала три населені пункти – Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.

Росія окупувала Макарівку: дивіться на карті

Попри це, підрозділам Сил оборони вдалося вирватися з Макарівки. За даними аналітиків, станом на 23 грудня в селі не було оточених підрозділів.

Окуповано Сухі Яли: дивіться на карті

Ворог захопив Зеленівку: дивіться на карті

Також ворог просунувся біля 8 населених пунктів: Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі.

Ворог просунувся біля Старих Тернів: дивіться на карті

Росія просунулася біля Новодарівки: дивіться на карті

Є просування ворога біля Вовкового: дивіться на карті

Окупанти просунулися поблизу Нововасилівки: дивіться на карті

Росіяни мають просування неподалік Новоєлизаветівки: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Новооленівки: дивіться на карті

Є просування ворога біля Українки: дивіться на карті

Поблизу Зорі зафіксовано просування окупантів: дивіться на карті

Окрім цього, також є просування в Сторожовому та Кураховому.

Росія просунулася в Сторожовому: дивіться на карті

Окупанти мають просування у Кураховому: дивіться на карті